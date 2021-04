L’AQUILA – Il microblading per avere sopracciglia perfette, è diventato un vero e proprio must. “Folte e ben curate sono la nuova moda, in forte tendenza anche a L’Aquila – spiega a Laquilablog Valeria Toscanelli specializzata in Microblading Phibrows – praticamente vengono infoltite e rese più definite, anche per chi le ha rade e sottili, o magari non ne ha affatto”. L’intervista.