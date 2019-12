Mibact: aperto il concorso per diventare giovani autori

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha indetto il concorso “Generazioni creative – diventa autore!”, per la realizzazione di un’opera dell’ingegno.

L’iniziativa, rivolta ai giovani, intende promuovere la conoscenza del diritto d’autore, insieme al rispetto dei diritti morali e patrimoniali di coloro che concorrono alla realizzazione dei contenuti creativi.

L’obiettivo principale, quindi, è sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, facendoli diventare autori e trasformandoli in veri e propri titolari di tali diritti. In questo modo, una volta acquisito il ruolo, potranno capire meglio cosa significhi la pirateria online e quali danni possa arrecare all’intero sistema produttivo di prodotti artistici.

Partecipanti e opere ammissibili

Il concorso – coordinato dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali (Dgbic) attraverso il Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto d’Autore (CREDA) – è riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano già compiuto i 16 anni di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Sono ammessi i lavori creativi appartenenti ai seguenti generi:

opere della letteratura, raccolta di poesia e racconti;

opere musicali, comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico spettacolo;

opere delle arti figurative: scultura, pittura, disegno, incisione; disegni ed opere dell’architettura;

opere cinematografiche, limitatamente al cortometraggio.

Inoltre, i prodotti finali dovranno necessariamente essere originali ed inediti. La partecipazione è gratuita e ciascun studente potrà concorrere con una sola opera.

Premi

Gli elaborati saranno selezionati da un’apposita commissione che proporrà fra i candidati ammessi un vincitore del premio per ogni categoria di opera dell’ingegno.

Ad ogni vincitore sarà conferita una pergamena e un buono cultura del valore di 500 euro, da spendere esclusivamente per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza.

Le opere saranno pubblicate in sede di premiazione e registrate nel Registro pubblico generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore, la cui funzione è di far fede dell’esistenza dell’opera, della pubblicazione e della paternità della stessa.

La richiesta di partecipazione potrà avvenire esclusivamente compilando il form disponibile online entro le ore 18.00 del 16 marzo 2020.

