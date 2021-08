L’AQUILA – Da MeteoAquilano. Oggi martedì 10 agosto, gli ingredienti per vivere una giornata dal sapore tipicamente africano ci sono stati tutti. Come potete constatare sia dallo scatto della nostra webcam a Monte Calvo sia dall’immagine satellitare, il nostro cielo è ricco di sabbia sahariana in sospensione, tanto da assumure il classico colore lattiginoso.

Le temperature registrate dalla nostra rete di monitoraggio sono state davvero notevoli. Spiccano i 38.9°C di Ocre (Loc. Cavalletto), i 38.3°C di Civita di Bagno (soltanto 7 decimi in meno rispetto al record storico dal 2011, fatto registrare nel 2017) e i 37.9°C di Grotte di Stiffe e Poggio Picenze (Loc. Vicenne). Non è andata molto meglio in quota. Infatti, a Castel del Monte (Località Pietrattina), il termometro si è fermato a 31.2°C a quasi 1500 metri s.l.m. (record di temperatura da quando abbiamo installato la stazione in collaborazione con Cetemps, ovvero Dicembre 2019). Da segnalare sono anche i 24.9°C di escursione termica fatti registrare a Pizzoli (Loc. Cermone), tra i 12.9°C di minima e i 37.8°C di massima.

Per tutti gli altri dati e le altre webcam potete consultare il nostro sito: www.meteoaquilano.it