L’AQUILA – “Vi avevamo accennato che ci sarebbero state altre fasi di stampo invernale, prima dell’affermazione definitiva della stagione primaverile.” Inizia così il punto di Meteo Aquilano

“Ecco a voi al via la più classica delle fasi invernali tardive. Avremo un primo assaggio nella seconda parte della giornata di domenica, quando passerà un fronte freddo di origine nord-atlantica, seguito da aria fredda di estrazione polare. Assisteremo ad un repentino calo delle temperature, a improvvisi rovesci e raffiche di vento sostenute dai quadranti settentrionali. Con le temperature crollerà anche la quota neve fino ai 600-700 metri, anche più in basso in caso di fenomeni temporaleschi.

Ma non è finita qui. Durante la prossima settimana lo sviluppo di un imponente promontorio anticiclonico in Atlantico renderà il Mediterraneo terreno di conquista per nuovi impulsi depressionari di matrice artica. Aria fredda di estrazione artica confluirà sul Mediterraneo dai Balcani e dall’Europa continentale, determinando un ulteriore calo delle temperature. A questo punto sarà la tenuta del blocco anticiclonico in atlantico a determinare le sorti del tempo sulla nostra penisola. Qualora il blocco reggerà, sarà il versante adriatico il target principale delle incursioni artiche e questo determinerà diffuso maltempo di stampo invernale, principalmente sulla fascia costiera. A quel punto potrebbe tornare la neve fino in bassa collina anche sull’Abruzzo. Viceversa, se la radice anticiclonica non reggerà l’urto delle correnti artiche, quest’ultime sfonderanno sul Mediterraneo occidentale. Con questo scenario, dopo un’iniziale e fisiologica fase fredda e nevosa fino a quote relativamente basse, la nostra regione verrà raggiunta da un richiamo di aria più mite dal Nord-Africa. Questo relegherà la neve a quote appenniniche ben più alte.

Ci siamo già spinti troppo in là con la tendenza, mettetevi comodi, preparate i popcorn e seguite i nostri prossimi aggiornamenti per sapere chi l’avrà vinta in questa settimana dal sapore invernale.”