Meteo: prepariamoci ad una settimana contrassegnato da una vera e propria fiammata estiva con l’arrivo di aria rovente direttamente dal cuore dell’Africa.

L’anticiclone nord africano, in parte sostenuto anche da delle Azzorre, riuscirà gradualmente a conquistare il nostro Paese e provocherà la prima seria ondata di caldo della stagione.

Tuttavia, nella giornata di mercoledì alcune zone non potranno ancora contare su una totale stabilità atmosferica in particolare le zone interne della dorsale appenninica abruzzese, dove potranno ancora svilupparsi i classici nuvoloni pomeridiani, senza dare luogo a fenomeni di rilievo.

Queste saranno tuttavia le uniche note stonate di questa prima parte della settimana, in quanto per i restanti giorni e fino al week end compreso il bel tempo riuscirà a coinvolgere praticamente le regioni. L’alta pressione farà si sempre più invadente e aria sempre più rovente in salita dal vicino continente africano farà letteralmente lievitare i termometri, fino a raggiungere valori ben superiori alla media climatologica del periodo.