L’AQUILA – Da Meteo Aquilano. Nel weekend piomberemo in autunno a causa della discesa di un vasto nucleo depressionario di matrice artica dalla Scandinavia verso il medio-alto versante adriatico. Tale discesa sarà accompagnata da aria molto fresca, che abbasserà le temperature al di sotto delle medie stagionali. L’atmosfera sarà instabile nella giornata di sabato, quando la nuvolosità sarà irregolare e avremo rovesci e temporali sparsi. Qualche fiocco di neve potrebbe fare la sua comparsa sulle cime più alte del Gran Sasso, per completare il quadro tipicamente autunnale. Un miglioramento del tempo è atteso per domenica, quando sarà la variabilità atmosferica a farla da padrone, ma con temperature frizzanti e ventilazione vivace dai quadranti nord-orientali.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, a tratti compatta, su tutto il territorio aquilano e per l’intero periodo. Avremo anche rovesci e qualche temporale sparsi, più probabile al pomeriggio sulle zone più occidentali e a ridosso dei rilievi. Altrove i fenomeni saranno meno probabili ed intensi. Le cime più alte del Gran Sasso, oltre i 2500 metri di quota circa, potrebbero vedere i primi fiocchi di neve nelle ore serali e notturne. Temperature minime e massime in deciso calo nella seconda parte del giorno (MIN: +8/+13°C, MAX: +16/+21°C), ventilazione moderata da ovest al mattino e in rotazione da nord-est/est nel pomeriggio-sera.

La giornata di domenica trascorrerà con alternanza di corpi nuvolosi in transito ed ampie schiarite. La nuvolosità sarà più consistente al primo mattino e al pomeriggio sui rilievi principali ma il rischio di qualche rovescio sarà comunque basso. Temperature minime e massime in ulteriore calo (MIN: +7/+12°C, MAX: +15/+20°C), ventilazione moderata/forte da nord sul Gran Sasso, più debole e da est sul resto del territorio. (Francesco De Angelis)