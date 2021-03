L’AQUILA – Da Meteo.it, le previsioni per i prossimi giorni in città. Sabato 6 Marzo: generali condizioni di nuvolosità con precipitazioni a carattere di pioggia debole, minima 7°C, massima 10°C. Nel dettaglio: diffusa nuvolosità al mattino, pioggia debole al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 10°C, la minima di 7°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 1540m alle ore 22 e la quota neve più bassa, 1390m, alle ore 22. I venti saranno deboli da Est-Sud-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 9km/h, deboli da Sud-Sud-Est alla sera con intensità di circa 8km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 19 e sarà di 4660m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.5, corrispondente a 230W/mq.

Domenica 7 Marzo: giornata caratterizzata da veloci piovaschi, temperature comprese tra 7 e 10°C. In particolare avremo nuvolosità compatta al mattino, pioggia di debole intensità al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 7°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1560m a mezzanotte e la quota neve più bassa, 1140m, alle ore 7. I venti saranno deboli da Sud-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 11km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 9 e sarà di 430m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.7, corrispondente a 285W/mq.

Lunedì 8 Marzo: giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 8°C a mezzanotte, mentre la minima alle ore 23 sarà di 6°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1680m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1300m, alle ore 13. I venti saranno per tutto il giorno deboli provenienti da Sud con intensità di circa 12km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 480m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.1, corrispondente a 115W/mq.

Martedì 9 Marzo: giornata caratterizzata da pioggia anche persistente. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 7°C, la minima di 4°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 1600m alle ore 8 e la quota neve più bassa, 1030m, alle ore 23. I venti saranno deboli da Sud al mattino con intensità di circa 11km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Sud alla sera con intensità tra 9km/h e 17km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 23 e sarà di 200m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.1, corrispondente a 115W/mq.