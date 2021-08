L’AQUILA – Mercoledì 11 agosto alle 19:15 al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, l’orchestra Progetto Syntagma si esibirà sotto la direzione del Maestro Enrico Onofri, direttore principale della Filarmonica A. Toscanini di Parma; in programma la Sinfonia n° 1 op. 21 in Do maggiore di Ludwig Van Beethoven e la Sinfonia n° 39 K543 in Mi bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.

Progetto Syntagma è un’ensemble di professionisti che ha come obiettivo la condivisione della musica classica nel territorio nazionale ed internazionale, con lo scopo di avvicinare anche le generazioni più giovani, sempre più scettiche nei confronti di questo genere musicale, ignare invece della grande fonte di arricchimento che ne può derivare.

Il programma prevederà l’esecuzione di due tra le più celebri sinfonie composte da i due colossi della musica classica: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig Van Beethoven. A dirigere l’orchestra di Progetto Syntagma sarà il Maestro Enrico Onofri, direttore principale dell’Orchestra Filarmonica “A. Toscanini” di Parma nonché fondatore e direttore di Imaginarium Ensemble. Dirige alcune tra le orchestre più importanti al mondo tra cui Akademie für Alte Musik, Camerata Bern, Festival Strings Lucerne, Haydn Philharmonie, Kammerorchester Basel, Bochumer Symphoniker, Tafelmusik Toronto, Orchestra Ensemble Kanazawa, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Vienna Chamber Orchestra, Orquesta Sinfonica de Galicia, Orchestra Metropolitana di Lisbona, Real Filharmonia de Galicia, Riga Sinfonietta esibendosi in prestigiose sale come il Musikverein e il Konzerthaus a Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, la Filarmonica di Berlino, la Alte Oper a Frankfurt, il Concertgebouw ad Amsterdam, il Teatro San Carlo a Napoli, la Carnegie Hall e il Lincoln Center a New York, la Wigmore Hall e il Barbican a Londra, la Tonhalle a Zurigo, il Théâtre des Champs-Elysées e il Théâtre du Châtelet a Parigi, l’Auditorio Nacional di Madrid, la Oji Hall e il Bunka Kaikan a Tokyo, la Osaka Symphony Hall, il Teatro Colon in Buenos Aires. Nel 2019 è stato nominato direttore ospite principale della Haydn Philharmonie a Vienna.

A fare da cornice a questo atteso evento sarà lo splendido complesso monumentale del Palazzo dell’Emiciclo noto altresì come Palazzo dell’Esposizione e sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo. L’ingresso al concerto sarà libero, chi vorrà potrà contribuire con una donazione simbolica a sostegno del progetto, nato in un momento senz’altro difficile per il panorama artistico ma altrettanto carico di energia e di voglia di condividere con il pubblico la passione per l’arte, per la musica.

L’ingresso al concerto sarà libero con obbligo di Certificazione Verde Covid19 e di prenotazione al numero +39 3401447673 tramite email all’indirizzo [email protected].