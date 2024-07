“Meraviglie a portata di mano”, a Navelli concerto di Fausto Leali

NAVELLI – Un’altra settimana di appuntamenti si apre sulla Piana di Navelli, dove per la quarta volta “Meraviglie a portata di mano” anima l’estate nei borghi con un ricco cartellone di concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate.

Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, che a San Benedetto in Perillis, Castelnuovo di San Pio delle Camere e Caporciano hanno richiamato un folto e appassionato pubblico con proposte per tutti i gusti, dalle colonne sonore del grande cinema italiano a un omaggio a Lucio Battisti e Ivan Graziani, domani, martedì 30 luglio si riparte da San Benedetto in Perillis dove alle 21,30, in Piazza Comitato, è in programma il concerto di Black Coffee Blues and Ballads.

Appuntamento clou della settimana, giovedì 1° agosto a Navelli con il concerto di Fausto Leali. Alle 21,30 in Piazza San Pelino il cantautore porterà i suoi più grandi successi, da A chi a Deborah, da Angeli negri a Un’ora fa fino a Ti lascerò. In più di sessant’anni di attività, ha pubblicato 26 album.

L’indomani, venerdì 2 agosto alle 21,30 a Bominaco, la Chiesa di Santa Maria Assunta ospita una serata barocca con l’Ensemble Canon Triplex.

Sabato, infine, alle ore 10,00 a Navelli, con raduno da Palazzo Santucci, in programma una gara di orienteering tra castelli, borghi e natura, nella terra dello zafferano dell’Aquila dop. Un evento realizzato in collaborazione con Matusciano sas e Fiso Abruzzo. Alla sera, in Piazza San Pelino alle ore 19,00 il concerto del Marsican Brass Ensemble a cura della “Barattelli”.

Sono ben 26 in tutto gli appuntamenti in programma in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, per un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della zona.

Nei sette comuni coinvolti, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

I comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.