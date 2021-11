L’AQUILA – Sabato 13 novembre alle ore 10,30 nella sede del MAXXI si svolgerà la cerimonia di premiazione per i lavori degli studenti che hanno partecipato al Concorso Nazionale “Culture, professioni e mestieri per il futuro del patrimonio culturale. Progetti e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” –

(Percorso n. 7 “IN Cammino. Progettazione di un nuovo modello di turismo “lento” ed esperienziale”)

Il concorso, oltre ad avere validità per il PCTO, ha rappresentato un’opportunità di confronto e di crescita intellettuale ma anche una spinta motivazionale: gli studenti delle classi IV e V dell’ indirizzo Turismo hanno infatti ottenuto una menzione di merito: “L’Aquila, IIS “Amedeo d’Aosta”, “Trekking tra cultura e natura nella media valle dell’Aterno: per aver fatto conoscere un bene paesaggistico e culturale, meno noto, in modo completo e improntato alla sostenibilità”.

La cerimonia si terrà nella Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli e successivamente sarà offerta agli studenti l’opportunità di visitare le sale espositive.

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la sezione aquilana “Carlo Tobia” di Italia Nostra. L’attività degli studenti è stata coordinata dalle docenti tutor interne Filomena Persi e Francesca Saveria Donati e dal tutor esterno di Italia Nostra dott. Paolo Muzi.

Alla premiazione sarà presente anche la responsabile del settore Educazione della Sezione aquilana di Italia Nostra prof.ssa Maria Lucia Carani.

Studenti che parteciperanno alla cerimonia:

CLASSE 4^ A INDIRIZZO TURISMO:  Alvarez Z.  Bonomelli E.  Galasso G.  Giancursio C.  Macesanu M.  Mottola E.  Perez N.

CLASSE 5^ A INDIRIZZO TURISMO: Cardone R.  Chen J.  Di Letizia A.  Haliti V.  Perez L.  Pasqua A.  Rossi A.  Tarquini F.