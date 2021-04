Al via mercoledì 7 aprile la tre giorni dedicata alla quinta edizione all’Aquila di MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni della cultura, il PCTO, Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, del MAXXI.

Ripensato per essere totalmente svolto online, il progetto di Alternanza scuola lavoro vede la partecipazione degli studenti della IV A, sezione Musicale, del Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” del capoluogo abruzzese. Il programma, stilato in collaborazione con la docente di Storia dell’Arte Alessandra Giancola, si focalizzerà su alcuni degli edifici più significativi e iconici della città: l’Auditorium del Parco di Renzo Piano, il Forte spagnolo e il Palazzo Ardinghelli.

La musica e le architetture di edifici che caratterizzano il centro storico dell’Aquila saranno i punti di partenza per creare composizioni musicali originali che traggono ispirazione da strutture che, per stile architettonico e destinazione d’uso, sono espressione della lunga storia della città. L’obiettivo del progetto è che gli studenti, guidati dai tutor, realizzino una playlist dedicata all’Aquila che possa essere un’ideale colonna sonora per visitare la città.

Dal 7 al 9 aprile prenderanno la parola Bartolomeo Pietromarchi (direttore del museo MAXXI L’Aquila), la curatrice Ilenia D’Ascoli del dipartimento MAXXI Arte, l’artista Licia Galizia, Andrea Lai responsabile musicale di Maker Faire oltre ai tutor di MAXXI A[R]T WORK Federico Borzelli, Giulia Masini e Susanna Correrella. Offriranno la propria testimonianza anche Giulio Sbernardori e Francesco Vitali, autori del brano “Il verso dell’Aquila”, realizzato nel 2019 durante la prima edizione del PCTO MAXXI A[R]T WORK.

Tutti gli interventi del PCTO, realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, dell’ANPAL– Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, e con il patrocinio del Comune dell’Aquila, si tengono in diretta da Palazzo Ardinghelli, sede del MAXXI L’Aquila.

MAXXI A[R]T WORK è un articolato workshop declinato in più giornate che prevede incontri tenuti da professionisti del settore dei Beni Culturali.

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con lo scopo di far conoscere il “dietro le quinte” dei mestieri della Cultura, presentando le figure professionali impiegate in un museo, le loro specifiche mansioni e il percorso formativo che le ha portate a lavorare in ambito museale.

Grazie ad una attenta co-progettazione, che vede allo stesso tavolo tutor e corpo docente, MAXXI A[R]T WORK incoraggia la trasversalità dei saperi e la managerialità umanistica, con un occhio di riguardo all’orientamento agli studi post diploma e all’avviamento professionale degli studenti.