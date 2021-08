MONTORIO AL VOMANO – Il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, aveva anticipato nuovi ospiti a Gran Sasso Live, dopo la disdetta degli Stadio per le condizioni di salute di Gaetano Curreri.

“Siamo felici di annunciare ufficialmente che sarà Max Gazzè l’artista a salire sul palco di Gran Sasso Live per chiudere alla grande l’estate montoriese”. Dichiara Altitonante.

Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour! E una tappa del cantautore sarà proprio in piazza Orsini a Montorio al Vomano, dove Max Gazzè sarà in concerto giovedì 2 settembre alle 21:30.

Un’estate ancora all’insegna dei live quella dell’artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco “La matematica dei rami”, prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita, a Montorio presso il bar Ale & Vania e la tabaccheria Furia): settore unico 30,00 (diritti di prevendita inclusi).

Si ricorda che l’ingresso agli eventi potrà avvenire solo dietro presentazione della Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS), che andrà mostrata all’ingresso unitamente al biglietto e a un documento di riconoscimento in corso di validità.