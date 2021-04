PALERMO – Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, strizza l’occhio al Palermo che milita in serie C.

Ferrero vorrebbe gestire sia la Sampdoria che il Palermo.

“Il progetto di Ferrero – spiega l’avvocato del produttore cinematografico Sergio Scicchitano – è quello di rilevare le quote di maggioranza del club rosanero lasciando Tony di Piazza in società e proponendo a Dario Mirri di continuare con la sua carica di presidente onorario. A mio avviso Ferrero sarebbe in grado di restituire alla città quell’entusiasmo che con il tempo è venuto a mancare e sarebbe in grado di portar a termine grandi progetti per il Palermo, puntando alla serie A in 2 o 3 anni. Potrebbe perfino cedere ai rosanero un paio di giocatori di livello dalla Sampdoria per poter fare questo salto di qualità. Il sindaco e l’apposita commissione nominata per l’occasione stabilirono che la proposta di Hera Hora, la società, creata da Dario Mirri e Tony Di Piazza per partecipare al bando per l’assegnazione delle quote della squadra, fosse la più aderente a parametri e requisiti richiesti. Ma questa è stata una decisione che Ferrero non ha mai digerito, sostenendo l’esistenza di presunte irregolarità”.

Il legale Scicchitano dichiara anche che “Ferrero potrebbe far grande il Palermo, che attualmente milita nella Terza serie, arrivando in serie A nel giro di 3 anni. Qualche giocatore di livello, dalla Sampdoria potrebbero essere girati ai rosanero per raggiungere il massimo campionato italiano”.