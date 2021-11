L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo dal deputato di Forza Italia (FI) Antonio Martino.

“Gli ultimi accadimenti nel centrodestra abruzzese non sono un buon segnale per gli elettori ed i cittadini in un momento in cui si sta per entrare nella fase decisiva di partite determinanti per il nostro paese, in particolare con la elezione del presidente della Repubblica e con le politiche della primavera del 2023. Senza voler entrare nella specificità delle vicende, formulo a tutti l’invito a rimanere uniti e compatti: il centrodestra è la risposta vincente per il futuro dell’Italia”.

Così il deputato abruzzese di Fi Antonio Martino in riferimento alla situazione e al clima che si stanno vivendo in questi giorni in seno al centrodestra abruzzese.

“I nostri competitor sono nella coalizione opposta, quella di centrosinistra e M5S, lo vogliono gli italiani e in questo senso dobbiamo avere senso di responsabilità non solo politico – spiega ancora il 45 enne parlamentare che di professione fa l’imprenditore -. Mettiamo quindi da parte ogni polemica e, partendo da ciò che ci unisce, prepariamoci con il lavoro e con la condivisione delle scelte, ad essere protagonisti per le sfide importanti che ci aspettano nell’immediato futuro. Tutto ciò in un quadro di emergenza economica, sociale e sanitaria causata dal covid in relazione al quale comunque c’è da lavorare sodo per utilizzare al meglio una chance di sviluppo epocale, irripetibile, rappresentata dal piano Pnrr”, conclude il deputato pescarese.