L’AQUILA – “Chi avrebbe mai pensato al protrarsi di questo incubo fino ad oggi?” E’ il professor Franco Marinangeli a parlare, primaria al San Salvatore dell’Aquila. “Eppure è così, il covid con l’aiuto di molti irresponsabili continua a mietere vittime, vittime spesso inconsapevoli e non causa del loro male ma del cattivo comportamento altrui.

La curva dei contagi nella nostra area sale e questo avrà conseguenze ancora una volta irreparabili. Non esiste un forse… sarà così … è inutile sperare ciò che non è stato e non sarà. Gli innumerevoli appelli al senso civico sono caduti nel vuoto. E intanto si continua a morire di COVID. Persone peraltro sempre più giovani e nonostante un impegno h 24 del personale della sanità, che vi lascio immaginare in che condizioni psicofisiche continua a operare.

A questo punto il mio non è più un appello al senso di responsabilità, chi era ed è responsabile si è comportato e si comporterà bene, ma un appello alle istituzioni perché siano rigidissime sui controlli. La vita umana viene prima dell’economia..

Se saremo zona rossa, come a questo punto mi auguro per il bene di tutti, dovremo ringraziare chi non ha capito ancora cosa è accaduto in quest’ultimo anno, e sembra siano in molti, troppi… situazione non più accettabile”.