L’AQUILA – “Mi permetto di riproporre un mio post del 30 aprile del 2020 “- scrive dalla sua pagina facebook il Prof. Franco Marinangeli primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San salvatore dell’Aquila “. “Sembra essere di oggi, come se nulla fosse cambiato, in realtà le cose sono andate diversamente, come temevo, con la differenza che nella prima ondata di allora abbiamo ricoverato 39 pazienti in terapia intensiva, invece con la seconda ondata, confluita senza soluzione di continuità nella terza, che ancora non finisce, siamo a oltre 140 pazienti. Ancora ce ne sono 9 ricoverati, molto più giovani e spesso senza particolari patologie. Non c’è nulla da aggiungere a quanto ho affermato 12 mesi fa, vi invito a rileggere il post con attenzione. Posso solo aggiungere un grazie di cuore a chi si sta impegnando nelle vaccinazioni, nostra unica speranza insieme al buonsenso di ciascuno, è cambiata la prospettiva e abbiamo la speranza di un nuovo scenario, una primavera diversa. Buon primo maggio a tutti, che sia la festa dell’inizio di un nuovo modo di vedere il mondo con l’augurio a tutti i commercianti e i lavoratori che hanno subito un durissimo colpo economico che possano progressivamente tornare a vivere con soddisfazione del loro lavoro. A noi fortunati a cui è stato garantito uno stipendio il compito di aiutarli il più possibile rispettando le regole .