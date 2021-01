L’AQUILA – “Mi sono preso la responsabilità di traghettare l’azienda da una situazione di provvisorietà”, dice a Laquilablog, il prof. Franco Marinangeli, primario del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Marinangeli, è stato nominato direttore sanitario facente funzione, in sostituzione all’uscente Sabrina Cicogna, non riconfermata, tra le polemiche, dal manager della Asl 1, Roberto Testa.

“La dottoressa Cicogna ha svolto il suo compito in maniera puntuale – afferma Marinangeli -, non ci siamo sentiti però in queste ore. Ho posto come condizione importante nell’accettare questo incarico, solo l’interesse della collettività”. Sullo scontro politico che si sta consumando in questi giorni in seno all’azienda sanitaria precisa: “Non voglio entrare in queste beghe, dobbiamo focalizzarci su altri aspetti. Credo che la sanità, soprattutto in questo momento, non possa diventare terreno di sconto politico, ci sono situazioni che non dovrebbero mai entrare in una Asl”. L’intervista.