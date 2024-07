Marcia Francescana. Per fare esperienza del perdono del Padre

La Marcia Francescana 2024, “Per fare esperienza del perdono del Padre”, è partita! Anche i nostri giovani aquilani, insieme ai Frati Minori di San Bernardino, si sono messi in cammino verso Assisi: giovedì sera, essi si sono ritrovati al castello giovedì pomeriggio, hanno proseguito verso la basilica del Santo senese e lì hanno partecipato alla santa messa, presieduta dal Ministro Provinciale fra Luciano De Giusti; dopo aver trascorso la notte presso il convento delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino “Micarelli”, alle ore 6 di venerdì si sono messi in cammino.

Siamo giunti alla 42a edizione della Marcia, cammino che culminerà – come ogni anno – con la celebrazione del perdono di Assisi, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. L’evento acquista una maggiore rilevanza, in vista dell’imminente Giubileo che vivremo in comunione con la Chiesa universale; tempo di grazia, per chiedere il dono della misericordia e di una vita nuova nell’amore trinitario. Papa Francesco ci ricordava, qualche settimana fa: «Da questo intreccio di speranza e pazienza appare chiaro come la vita cristiana sia un cammino, che ha bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta: l’incontro con il Signore Gesù» (Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025, 5) Nei primissimi mesi del suo pontificato, affermava, in merito al pellegrinaggio: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene» (Evangelii gaudium, 87). Ci ricorda il Vescovo di Roma che «l’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale» (Evangelii gaudium, 111).

La Marcia Francescana – dunque – è una propizia occasione di grazia per lasciarsi incontrare dal Signore e permettere alla sua infinita e universale misericordia di rinnovare il cammino personale e la faccia della Terra.