L’AQUILA – Neanche i tanti rinvii provocati dal Covid-19 sono riusciti a spegnere gli entusiasmi e a frenare le iniziative della One Gallery, che giovedì 5 agosto alle ore 17:30 riapre le sue porte a L’Aquila – Via Roma 67 con l’inaugurazione della retrospettiva “MANTOVANELLI – PITTORE E SCENOGRAFO VENETO A L’AQUILA (1951-1981)”.

La mostra, inizialmente programmata per il 24 Novembre 2020, è curata dal critico d’arte Antonio Gasbarrini su impulso del figlio dell’artista Maurizio Mantovanelli e della famiglia. Il pittore e scenografo veneto Angiolo Mantovanelli, scomparso nel capoluogo abruzzese il 29 ottobre del 1981, fu molto legato alla città, in cui si trasferì nel 1951, partecipando poi alle più importanti rassegne d’arte regionali e nazionali.

Le sue straordinarie opere sul versante pittorico e la documentazione grafica e documentale su quello di scenografo del Teatro Stabile dell’Aquila, sono visibili anche nel catalogo edito dalla One Group Edizioni, in cui viene approfonditamente ricostruita la figura dell’artista grazie ai testi del compianto critico e storico dell’arte Enrico Crispolti, dello scrittore e drammaturgo Errico Centofanti e del critico d’arte e saggista Antonio Gasbarrini. Una mostra dall’alto pregio storicizzante, a cui hanno dato il Patrocinio il Comune dell’Aquila, il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e l’Accademia di Belle Arti.

«L’arte e la cultura sono settori che oggi soffrono in modo particolare la crisi pandemica in atto – dichiara Francesca Pompa di One Group, preposta alla direzione della galleria –. “Adotta una mostra” è il sistema che abbiamo individuato per stabilire le giuste connessioni tra il mondo produttivo e quello artistico, nella concreta prospettiva di una nuova modalità di fare “branding-art”».

Sostenere l’arte era ed è tutt’oggi un gesto filantropico che alimenta il motore creativo del nostro Paese. Ne danno testimonianza, in questa occasione, lo Studio Durantini Bontempo (Main Sponsor della mostra), Allianz Agenzia Abruzzo 1 di Gabriele De Angelis, il Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea “Angelus Novus” e L’AQUILA Made In che a vario titolo hanno dato il loro fattivo apporto.

Con la retrospettiva dell’artista Angiolo Mantovanelli One Gallery prosegue la strada intrapresa un anno fa – nei suoi locali architettonicamente caratterizzati, ubicati in pieno centro storico – avendo all’attivo già alcune mostre importanti. Un nuovo spazio aperto, quindi, dedicato esclusivamente ad iniziative culturali di qualità, con particolare riferimento al dinamico settore delle arti visive. La retrospettiva, sprigionante arte e bellezza, entrambe da accarezzare con un complice sguardo, rimarrà aperta dal 5 agosto al 6 settembre ed è visitabile, con ingresso libero, dal martedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Angiolo Mantovanelli e L’Aquila Felix degli anni Cinquanta-Settanta

Presentazione di Antonio Gasbarrini

Senza la determinante attività del “Gruppo Artisti Aquilani”, sorto nella città capoluogo a stretto ridosso della disfatta nazi-fascista, la rigenerazione dell’intera comunità civica non avrebbe mai assunto quei tratti di emancipatrice effervescenza che subito la contraddistinsero nell’asfittico panorama culturale post-dittatoriale regionale ed italiano. Si deve, infatti, ai pittori e scultori qui attivi (Amleto Cencioni, Pio Iorio, Fulvio Muzi ed altri ancora) o fortemente legati al territorio come Remo Brindisi, se le Arti Visive faranno da traino all’intero rinnovamento verificatosi a livello istituzionale con la nascita dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto d’Arte o negli altri settori musicali e teatrali, con il varo, rispettivamente, della Società Aquilana dei Concerti e del Teatro Stabile dell’Aquila. È in tale vitale contesto che va incorniciata la fertile vicenda umana ed artistica del veneto Angiolo Mantovanelli, giovane trentunenne approdato a L’Aquila nel 1951, il quale qui opererà fino al suo estremo saluto dato nel 1981. Si deve unicamente ai suoi più stretti famigliari, la moglie Anna Maria Bruno e il figlio Maurizio, se questa sua retrospettiva alla neo-nata One Gallery ha preso corpo nel Centenario della sua nascita, grazie anche alla disponibilità di alcuni sensibili collezionisti che hanno messo a disposizione le opere esposte. Opere ripercorrenti i tratti essenziali della sua poetica, indagata, anche se marginalmente a causa del mancato reperimento di adeguati documenti d’archivio, nei suoi risvolti meno conosciuti di direttore del laboratorio di scenografia e scenografo in prima persona nella epocale rappresentazione teatrale L’avventura di Maria di Italo Svevo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel 1966, prodotta dal Teatro Stabile dell’Aquila (TSA, ora Teatro Stabile d’Abruzzo). Sicché, con la mediazione estetica della sua alta figura artistica, sarà possibile ripercorrere la magica stagione culturale di quell’irripetibile trentennio, grazie anche agli apporti testuali del compianto critico Enrico Crispolti – “inventore” delle mitiche Alternative Attuali degli anni Sessanta tenute negli impareggiabili spazi del Castello Cinquecentesco tuttora inagibile a causa dei danni inferti dal sisma di oltre dodici anni fa – dello scrivente e di Errico Centofanti per quanto attiene il versante scenografico. Un’autentica lezione di stile, questa iniziativa, tenuta grazie al corale apporto dei privati cittadini che l’hanno resa possibile, a fronte della totale assenza Istituzionale d’una municipalità che quasi mai ha saputo tutelare ed onorare la memoria dei suoi artisti migliori con adeguate storicizzazioni editoriali e museali: e, questo catalogo, ne è la vivida testimonianza. Pur se contenuta nel numero delle opere esposte, la retrospettiva “Angiolo Mantovanelli pittore e scenografo ne ‘La magnifica citade’ (1951-1981)” documenta sufficientemente l’instancabile ricerca, non solo formale-linguistica, d’un artista ch’era sempre stato in sintonia con le problematiche estetiche del proprio tempo nonché con i sussulti emotivi generati da sanguinarie guerre come quella vietnamita ed i dirompenti moti del ‘68 o da conquiste scientifiche e tecnologiche come l’allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin o la scoperta del vaccino antipoliomielite da parte di Sabin.