Manifestazione di protesta: docenti e genitori contestano graduatoria comunale

“Un atto che va a ledere il principio della continuità didattica, che è alla base dell’insegnamento”. I genitori scendono in piazza al fianco dei docenti, per protestare contro la decisione dell’Ufficio scolastico provinciale di stilare una graduatoria comunale del personale delle scuole medie cittadine. Insegnanti, famiglie e studenti, hanno partecipato giovedì 23 gennaio alle ore 16, al sit-in allestito davanti alla sede dell’Usp, in via Rocco Carabba, per chiedere la revoca del provvedimento, conseguente al piano di dimensionamento scolastico, ritenuto anacronistico rispetto alla mancata ricostruzione delle scuole, approvato da Comune, Provincia e Regione.

Sotto accusa, l’interpretazione data alla normativa sul dimensionamento, con l’applicazione, per le sole scuole medie, di una graduatoria a livello comunale, che rappresenta un unicum in Italia. I prof, pur essendo titolari di cattedra, hanno dovuto esprimere cinque preferenze (tra Mazzini, Patini, Dante Alighieri, Carducci e Paganica) e verranno riassegnati in base al punteggio, con il rischio di un rimescolamento dei docenti e la perdita, per gli alunni, della continuità didattica, a partire dal prossimo anno scolastico. L’Ufficio scolastico è rimasto fermo sulle proprie posizioni, nonostante l’intervento di sindacati e istituzioni locali, ipotizzando “pochi spostamenti fisiologici”. Ma il meccanismo innescato dalle preferenze potrebbe invece rivoluzionare l’assetto degli attuali organici e non garantire diritti acquisiti, come la legge 104/92. Da qui la decisione di far sentire la propria voce: “Per il bene della scuola nessun prof si muova” e “Urliamo ai quattro venti: teniamoci i docenti”, gli slogan intonati dagli alunni sotto le finestre dell’Ufficio scolastico. I docenti hanno rivendicato quella che ritengono la giusta interpretazione della normativa, sottolineando che “neanche un insegnante deve essere spostato dalla sua sede”.

LA PROPOSTA: “In riferimento alla creazione della graduatoria unica sarà necessario riferirsi in modo preciso alla NOTA 1 di pag. 64 del CCNI in cui, senza possibilità di errata interpretazione data la chiarezza e la non ambiguità di quanto scritto dai relatori del Contratto collettivo nazionale, si esplicita che: si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche. Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento. In modo inequivocabile, dunque, il dimensionamento della rete scolastica aquilana relativamente alle scuole secondarie di I grado non può essere considerato come singolo poiché le istituzioni scolastiche in oggetto non entrano tra loro in relazione né direttamente né indirettamente. Si tratta di 2 scuole secondarie distinte (Mazzini-Patini e Dante-Carducci-Paganica) che vengono soppresse per costituire 5 nuovi Istituti comprensivi ben distinti tra loro che non avranno in comune nulla (né dirigenza, né segreteria, né classi, né alunni) e pertanto oggetto di costituzione di graduatorie uniche separate per scuola: una graduatoria comprendente, come previsto dall’art. 18 punto C, tutti i docenti della sola scuola Mazzini-Patini individuati in un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto che verranno assegnati solo ai nuovi Istituti comprensivi I.C. Patini o I.C. Mazzini in base alle preferenze espresse (che riguarderanno, quindi 2 soli istituti) e in ordine al punteggio; lo stesso accadrà per tutti i docenti della sola scuola Dante-Carducci-Paganica individuati in un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto che verranno assegnati solo ai nuovi Istituti comprensivi I.C. Dante, I.C. Carducci o I.C. di Paganica in base alle preferenze espresse (che riguarderanno, quindi 3 soli istituti) e in ordine al punteggio”.





