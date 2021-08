L’AQUILA – Novità al Comitato Abruzzo Calcio della Lega Nazionale dilettanti (Lnd). Non sarà più il presidente direttamente, insieme ai consiglieri, a nominare i vari allenatori e i dirigenti che devono comporre lo staff delle varie rappresentative, ma le persone saranno individuate attraverso le manifestazioni di interesse che arriveranno nella sede del Comitato regionale Lnd.

Il presidente del Comitato Regionale, Concezio Memmo, vista la necessità di individuare i dirigenti e i tecnici che andranno a comporre lo Staff delle rappresentative di Calcio a 11 e di Calcio a 5 del “Club Abruzzo”, invita chiunque sia in possesso dei requisiti di seguito elencati a manifestare il proprio interesse inviando la candidatura entro martedì 10 agosto 2021 all’indirizzo [email protected]

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae sportivo, completo di dati anagrafici.

La collaborazione consiste in uno o due impegni mensili, prevalentemente in ore pomeridiane, per la quale sono previsti esclusivamente rimborsi chilometrici in caso d’uso di mezzo proprio. Vagliate le candidature, la Commissione esaminatrice procederà a dei colloqui con i soli candidati che saranno stati ammessi al fine di valutarne l’eventuale inserimento nello Staff.

REQUISITI PER DIRIGENTE:

• esperienza e/o conoscenza del mondo calcistico dilettantistico

• conoscenza degli strumenti informatici di base (Word, Excel)

• capacità di organizzare e coordinare un gruppo di persone

• disponibilità nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2021 e aprile 2022 a partecipare alle sedute di allenamento della rappresentativa (1 o 2 allenamenti mensili)

• disponibilità a soggiornare fuori regione, a spese del Comitato, per tutta la durata del Torneo delle Regioni (dal 8/04/22 al 15/04/22 per il calcio a 5 e dal 23/04/22 al 30/04/22 per il calcio a 11)

• non aver ricevuto negli ultimi 5 anni squalifiche o inibizioni di durata superiore a 6 mesi.

REQUISITI PER ALLENATORE:

• essere in possesso di apposita qualifica per la conduzione tecnica della squadra rilasciata dal Settore Tecnico

• essere in regola con i versamenti delle quote al Settore Tecnico

• avere esperienza pregressa nella conduzione tecnica di una squadra

• non essere attualmente tesserato con alcuna associazione sportiva

• disponibilità nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2021 e aprile 2022 a partecipare alle sedute di allenamento della rappresentativa (1 o 2 allenamenti mensili)

• disponibilità a soggiornare fuori regione, a spese del Comitato, per tutta la durata del Torneo delle Regioni (dal 8/04/22 al 15/04/22 per il calcio a 5 e dal 23/04/22 al 30/04/22 per il calcio a 11)

• non aver ricevuto negli ultimi 5 anni squalifiche o inibizioni di durata superiore a 6 mesi.