L’AQUILA – L’Aps Giappone in Abruzzo – L’Aquila domenica 27 giugno terrà l’evento “和の心・夏の一日・初夏” (wa no kokoro • natsu no ichinichi • shoka),“Il cuore del Giappone – Un giorno d’estate – Inizio d’estate”. Una giornata dedicata alla conoscenza di uno degli aspetti più popolari della cultura giapponese, il Manga 漫画 (il fumetto giapponese).

“A guidarci in questo affascinante mondo – scrive l’associazione – una mangaka 漫画家(disegnatrice di fumetti giapponesi) d’eccezione, la Sensei 先生 (maestra) Midori Yamane che ci farà conoscere la storia del fumetto giapponese e, per i più appassionati e volenterosi, terrà un workshop dedicato alla creazione di un fumetto manga.”

L’evento si terrà presso il Centro Servizio Volontariato L’Aquila in Via Saragat n°10 domenica 27 giugno.

La mattina dalle 10.30 alle 12.30 sarà aperto al pubblico fino al raggiungimento di max 40 persone.

Il pomeriggio, invece, il workshop dalle 15.00 alle 17.00 per un massimo di 25 persone, solo su prenotazione. (Materiali da disegno non inclusi). Per informazioni si può contattare l’associazione all’indirizzo email: [email protected]