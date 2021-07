Paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, il quale è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri.

Il cantante è stato subito trasportato all’ospedale per i dovuti accertamenti. E’ ora ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici si sono riservati la prognosi.

Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui”. Così gli Stadio fanno sapere su Fb che il loro leader, il cantante Gaetano Curreri, sta bene dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Mazzoni di Ascoli. La prognosi è ancora riservata.

Apprensione per tutti i fans della famosa band, soprattutto per quelli abruzzesi che aspettavano di applaudire Gaetano Curreri, il 22 agosto al concerto di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.