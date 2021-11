MAGLIANO DE’ MARSI – Non ce l’ha fatta la donna che questa mattina viaggiava a bordo dell’auto che si è schiantata contro un camion betoniera a Magliano de’ Marsi.

La donna, 70enne, era stata trasportata subito in ospedale con l’ambulanza del 118, in gravi condizioni.

Mentre per l’uomo, 80enne, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Non è stato risolutivo l’intervento dell’elisoccorso. Quando i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La coppia di anziani era di origini romane.

Disagi al traffico in quanto la strada statale 578 var/a “Variante di Magliano de’ Marsi” in corrispondenza del km 0.7 a Magliano de’ Marsi, in provincia dell’Aquila, è stata chiusa in entrambe le direzioni per parecchie ore.