L’AQUILA – Ce lo chiedono i nostri lettori. Teramo ce l’ha. La Asl teramana ha infatti presentato il suo calendario vaccinale per gli over 80 proprio ieri. E’ molto facile da capire, c’è un normale calendario con i diversi comuni e le sedi dove si farà la vaccinazione. E’ logico e funzionale, così il cittadino di Bellante saprà che il giorno x ci sarà la vaccinazione nel suo comune. Ha permesso di incrementare di molto le manifestazioni di interesse, anche perché gli anziani sono quelli più in difficoltà con il portale online. All’Aquila non sembra esistere ancora nulla di tutto ciò.

Eppure ieri, in terza Commissione consiliare del Comune dell’Aquila, dove era invitato per fare il punto proprio sui vaccini, il manager della Asl Testa ha ribadito che la vaccinazione in provincia dell’Aquila procede senza intoppi. Ha ribadito ancora che grazie alla rinnovata veste grafica del sito si possono trovare tutte le informazioni utili. Ma noi non abbiamo trovato niente.

Del resto ancora ieri in commissione la Asl spiegava che ci si sta organizzando per coinvolgere i medici di base. Se i loro studi saranno idonei si potranno fare direttamente da loro, altrimenti potranno dare una mano nei punti di somministrazione del vaccino della Asl.

Siamo insomma in fase organizzativa.

Nella Asl teramana invece è stato stilato il calendario definitivo delle vaccinazioni degli ultraottantenni sul territorio. “Il sistema di coinvolgimento del territorio ha funzionato”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “grazie all’ausilio dei sindaci, anche attraverso l’arruolamento del personale. L’effetto è che c’è stata un’adesione alla campagna di oltre il 30% in più rispetto alle iscrizioni alla piattaforma”.

A breve, ha annunciato sempre il manager della Asl. Brucchi, partiranno anche le vaccinazioni domiciliari. “Saranno avviate successivamente, con equipe vaccinali dedicate. Si tratta di un’operazione che richiede tempo perché è necessario aspettare in media 40 minuti dopo la vaccinazione di ogni cittadino”.

Diversi cittadini, dopo la notizia della Asl di Teramo, ci hanno chiesto dove trovare il calendario definitivo delle vaccinazioni in provincia dell’Aquila. Giriamo la domanda alla Asl.

Un estratto del calendario di Teramo