La lettera aperta del Movimento 5 Stelle sugli impianti crematori. “Non possono essere realizzati nuovi impianti crematori finché Regione Abruzzo non farà la propria parte con la scrittura di un Piano regionale. Lo dice la legge.” afferma il Consigliere regionale Giorgio Fedele che ha presentato un emendamento il cui contenuto è stato esposto questa mattina nel corso di una conferenza stampa. “La regolamentazione di questa delicata materia deve passare dalla Giunta regionale. – Spiega nel dettaglio Fedele – E’ scritto nell’articolo 6 della legge 130/2001 che prevede l’adozione del Piano regionale di coordinamento delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori da parte dei comuni, e nel farlo deve tener conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale. Si tratta di un documento che deve essere redatto dalla Giunta regionale e approvato dall’intero Consiglio. E’ la Regione Abruzzo che deve dettare le regole per non esporre i comuni come terre di nessuno alla mercé di conquistadores che vedono, anche in un tema delicato come quello della cremazione, un motivo di profitto a discapito dell’ambiente e delle economie locali. Con questo emendamento – incalza Fedele – diamo a Regione Abruzzo la possibilità di disciplinare la materia una volta per tutte. Solo quando tutti gli obblighi di legge saranno messi nero su bianco sarà possibile iniziare a parlare del dove e quando costruire nuovi impianti, ma fino a quel punto né ad Avezzano né in altre zone della regione sarà possibile mandare i comuni allo sbaraglio”.