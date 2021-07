L’AQUILA – E’ un punto fisso dell’Italrugby donne. La beneventana Lucia Cammarano ma di adozione aquilana Lucia Cammarano delle Belve Neroverdi L’Aquila è stata di nuovo convocata in azzurro dal Ct, l’aquilano Andrea Di Giandomenico per il raduno, in programma dal 22 al 25 luglio.

Parma si appresta ad ospitare nuovamente l’Italdonne per il secondo collegiale estivo in calendario dal 22 al 25 luglio. Sede degli allenamenti la struttura federale di Moletolo, la Cittadella del Rugby.

Le Azzurre arriveranno nella Città Ducale nel primo pomeriggio di giovedì 22. Come di consueto all’arrivo in hotel staff ed atlete si sottoporranno a test antigenico per accertare la negatività al Covid 19 di tutti i componenti del gruppo.

Il raduno terminerà nella tarda mattinata di domenica 25 luglio.

Assenti Ilaria Arrighetti (indisponibile per impegni personali) e Serena Settembri (infortunata), presenti al raduno dell’8-11 luglio, l’Italdonne ritroverà Lucia Cammarano, tallonatore/flanker delle Belve Neroverdi L’Aquila, e Sara Barattin, mediano di mischia dell’Arredissima Villorba, record di presenze Azzurre con 98 caps, completamente ristabilita dopo l’infortunio alla schiena procuratosi nell’ultimo impegno del Sei Nazioni (Dublino, 24 aprile, Irlanda-Italia).

Di seguito la lista delle atlete selezionate dal responsabile tecnico, Andrea Di Giandomenico.

