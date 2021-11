L’AQUILA – “Grazie al lavoro e all’impegno della amministrazione regionale d’Abruzzo, a trazione centrodestra, attraverso il programma denominato “Progetti Bandiera”, sono stati previsti interventi complessivi per 31,2 milioni di euro per le annose criticità viarie segnalate da Provincie e Comuni”.

Lo afferma Luca Rocci, presidente della II Commissione Consiliare del Comune di L’Aquila.

“Per quanto riguarda la Provincia dell’Aquila sono stati destinati fondi per un importo totale di 7,8 milioni di euro, in particolare sul Comune di L’Aquila sono stati stanziati 1,45 milioni per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale, per la sistemazione e messa in sicurezza di Via Leonardo De Amicis e Via Amiternum, nonché la sistemazione e messa in sicurezza di Via San Martino – Foce di Sassa – aggiunge Rocci -. Un grande risultato per L’Aquila e gli aquilani, infatti, questi fondi permetteranno finalmente di sbloccare opere viarie ferme da anni che andranno a migliorare la sicurezza e fruibilità delle diverse strade cittadine”.

Rocci conlude: “Questo è l’ennesimo esempio significativo di ascolto e collaborazione tra enti, cosa non affatto scontata”.