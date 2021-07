CAMPO IMPERATORE (AQ) – Per abbattere sensibilmente i rifiuti derivanti da bottigliette d’acqua in Pet, l’ostello Lo zio di Campo Imperatore abbandonerà progressivamente la vendita di acqua in bottigliette di plastica per passare all’erogazione alla spina a un prezzo simbolico, sensibilmente inferiore rispetto a quello della stessa quantità in bottiglia di Pet. Ai clienti che non hanno la propria borraccia verranno proposte – a un costo ridotto – borracce termiche colorate in acciaio, brandizzate con un disegno che rappresenta il Corno Grande e il logo dello Zio.

“Con questa iniziativa speriamo di far del bene a questo posto che continua ad avere molto problemi soprattutto legati alla smaltimento dei rifiuti” dichiara uno dei gestori, Daniele Mancini.