L’AQUILA – Come anticipato nelle ultime riunioni tra il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo LND e le società di Eccellenza che hanno aderito al progetto di ripartenza, il Presidente Concezio Memmo – nella giornata di ieri – ha inviato sui campi e nelle sedi dei club i dirigenti federali dei vari territori (i Consiglieri Giovanni Sorgi, Mauro Bassi, Fabrizio Acciavatti e Levantino Cianfarano, insieme ai Delegati Nicolai di Avezzano, Lombardi di Lanciano e Bastida di L’Aquila), per verificare eventuali problematiche organizzative e gestionali nella road-map verso l’11 aprile, ma anche per consegnare un piccolo omaggio del Comitato (per ogni società una dotazione di palloni Nike LND e 20 litri di disinfettante concentrato, certificato per l’igienizzazione di spogliatoi, locali e attrezzature, sufficiente per tutta la durata del campionato). Nella giornata di domani si terrà il settimo ed ultimo incontro, quello con la dirigenza della Renato Curi Angolana.

“Abbiamo constatato una grande voglia di ripartire, ed ormai siamo al countdown! – ha dichiarato il Presidente – Gli omaggi che i Consiglieri e gli altri dirigenti hanno consegnato ieri alle società sono poca cosa se paragonati ai grandi sacrifici che i club stanno sostenendo da un anno a questa parte. Li ringrazio ancora per questo e auguro a tutti le migliori fortune. Il Comitato è al vostro fianco”.