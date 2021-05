SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E finalmente arriva la prima vittoria del Nuovo Basket Aquilano (Nba) in una competizione di serie C Gold.

I ragazzi aquilani superano in trasferta (65-52), nella quarta giornata della Coppa del Centenario Fip, la Sambenedettese Basket con una gara di grande intensità e dopo un primo quarto combattuto prendono il largo progressivamente stroncando la resistenza dei rossoblù locali! Tanta gioia per i ragazzi per il primo referto rosa di quest’anno, con un altro esordio direttamente dalla nostra Under 18, dopo Daniele Perrella e Francesco Tuccella, ormai alla quarta gara, stasera prima di C Gold anche per Tommaso Santomaggio: per loro e per gli altri babies, trascinati dai seniores anche oggi di grande impatto, tanta esperienza negli occhi che tornerà utile al via nel prossimo Campionato!

“Bravi tutti – dicono i responsabili dell’Nba – con il grande lavoro alle spalle dello staff tecnico-atletico. La strada è quella giusta!”

Il tabellino

SAMBENEDETTESE-NBA L’AQUILA 52-65 (9-11, 24-34, 34-54)

SAMB: Consorti, Quinzi A, Quinzi L 13, Di Fonzo 12, Acciarri 3, Lucidi 2, Quercia 4, Scarpetti 5, Ortu 8, Listwon 5.

All.: Minora

NBA L’AQUILA: Oriente 12 , Nardecchia M. 5, Perrella, Foresta 2, Alessandrini 3, Caldarelli, Belmaggio 11, Santomaggio, Antonini 16, Tuccella, Nardecchia N. 7, Ciuffini 8.

All.: De Laurentiis, Ass.; Gioia, D.T.: Nardecchia P.

