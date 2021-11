PADOVA – Anche grazie a una meta dell’aquilano Nicolò Casilio, l’Italrugby A batte al “Plebiscito” l’Urugay 31-13.

Casilio (classe 1998, 181 centimetri per 84 chilogrammi) ha iniziato a giocare nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby, per poi essere selezionato nell’Accademia nazionale “Ivan Francescato” e successivamente ingaggiato dal Calvisano, nel massimo campionato di pallaovale italiana. Con la maglia giallonera ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella stagione 2018-2019 e all’inizio dell’anno sportivo seguente fu selezionato come permit player dalle Zebre esordendo in Pro14 nella sfida con Edimburgo. Nel 2020 viente tesserato dalla franchigia federale Zebre.

Passando alle Nazionali, nel 2018 Casilio viene convocato per l’Italia Under 20 con cui partecipa al Sei Nazioni di categoria e in estate al mondiale giovanile. Sotto osservazione dalla prima Nazionale, attualmente è impegnato nelle file dei colori azzurri di quella A.

Tornando alla gara azzurra, Casilio, che è entrato al primo minuto della ripresa, ha realizzato la meta del 24-3.

Per la cronaca, un’Italia nettamente in controllo del match dal primo all’ultimo minuto si impone al Plebiscito di Padova su un volitivo Uruguay, marcando cinque mete di buona fattura e lasciando agli avversari solo qualche scampolo di gioco, con meccanismi certamente ancora da oliare ma con altrettanti segnali di crescita di un gruppo alla sua seconda uscita dopo l’esordio assoluto di Madrid di due settimane fa.

Primo tempo. Kick-off per i Teros, che nei primi minuti sono costretti ad una difesa in apnea sotto gli attacchi verticali di un’Italia subito molto decisa. Al 4’ il lavoro duro degli avanti azzurri trova soddisfazione: rimessa laterale in attacco, lancio ben controllato e Cannone che interpreta al meglio lo schema trovando il corridoio per la prima meta del pomeriggio, con Marin che non converte per il parziale di 5 a 0. I Teros reagiscono e al minuto 8, dopo un possesso prolungato in campo italiano, trovano il penalty a favore che Etcheverry spedisce a bersaglio da posizione comoda, punteggio che cambia sul 5 a 3. Il XV di Troncon è frizzante e prova ad esplorare il doppio fronte, con buone iniziative di Bruno e Tavuyara in accelerazione, ma l’Uruguay è presente in difesa e non cede metri sul proprio terreno. All’ingresso del secondo quarto Azzurri che tornano a giocare in attacco: mischia chiusa e rimessa laterale funzionano bene, la mediana detta i tempi giusti e al 25’ su palla mossa sul lato largo Marin imbecca Bruno con un cross-kick diagonale che l’ala delle Zebre raccoglie in piena velocità andando a segnare in perfetta solitudine per il 12 a 3. È il momento migliore per gli Azzurri, che continuano a martellare in campo uruguagio: Bruno si conferma il più elettrico dei trequarti, sfida la difesa e crea il vantaggio all’esterno con un off-load delizioso, Tavuyara spinge sull’out e cerca Trulla all’interno, con l’estremo che vola a tuffarsi in meta tra gli applausi. Adamson chiama però il TMO, il piede dell’ala Benetton ha infatti toccato la linea esterna e la marcatura viene annullata. Passa un minuto e Tavuyara si ripete, con assist largo raccolto in piena velocità e tuffo in bandierina evitando l’out come nuovamente confermato dal TMO. Marin trasforma da posizione impossibile, score che passa sul 19 a 3. I sudamericani provano ad invertire la rotta ma l’Italia alza progressivamente il suo standard sul breakdown e all’ingaggio, chiudendo la frazione senza ulteriori pensieri.

Secondo Tempo. Casilio al posto di Violi per l’Italia che apre la frazione col piede pesante sull’acceleratore. Prima palla mossa e subito meta: splendida la combinazione Bruno-Izekor-Menoncello sul corridoio di destra, che con due off-load liberano proprio per il neo entrato Casilio bravissimo ad annusare il gap giusto per la marcatura pesante che vale il 24 a 3 poi non convertito da Marin. I Teros non ci stanno e provano il contrattacco con un vivacissimo Etchevarry, ma gli argini italiani sono solidi e tengono: non così al 17’, quando il neo-entrato Pujadas schiaccia pilotando un buon drive da penaltouche per il 24 a 8 che Etchevarry non converte. I cambi non rendono la vita facile alla Celeste, che soffre in prima linea mentre dall’altra parte il trio Zani-Buonfiglio-Neculai si impone con un’impressione di netta superiorità. È una fase piuttosto confusa per gli Azzurri sul gioco a terra, ne approfitta l’Uruguay che al 67’ si guadagnano nuovamente una touche in attacco con replica esatta della meta precedente: stesso drive, stessa firma, quella di Pujadas che porta i suoi sul 13 a 24. Al 35’ fiammata italiana in attacco: Tavuyara cerca e trova spazio, Menoncello segue e recupera con palla regalata dolcemente sulle mani di Trulla che agilmente schiaccia sotto i pali per il 31 a 13 convertito da Rizzi. Nel finale Uruguay che non molla e torna a giocare nella metà campo azzurra, Bonfiglio subisce un colpo alla testa scontrandosi con un compagno di squadra ed è costretto ad uscire, poi Tavuyara allarga il compasso e rompe due placcaggi involandosi verso la meta, ma Etcheverry è bravissimo a recuperare facendo scoppiare il pallone all’ala fijiana a pochi passi dalla meta salvando il 31 a 13 che chiude la contesa.

I tabellino del match:

Padova, Stadio Plebiscito

Domenica 14 novembre, ore 14.30

No-cap match – diretta federugby.it/Facebook.com/Federugby

Italia “A” v Uruguay

Marcatori: PT 4’ m. Cannone, nt (5-0); 8’ cp Etchevarry (5-3); 25’ m. Bruno, t. Marin (12-3); 31’ m. Tavuyara, t. Marin (19-3). ST 41’ m. Casilio, nt (24-3); 57’ m. Pujadas, nt (24-8); 67’ m. Pujadas, nt (24-13): 75’ m. Trulla, t Rizzi (31-13);

Italia “A”: Trulla; Bruno, Menoncello, Drago (66’ Lucchin), Tavuyara; Marin (64’ Rizzi), Violi (41’ Casilio); Steyn (c), Cannone L. (74’ Meggiato), Izekor; Zambonin (54’ Krumov), Lazzaroni; Alongi (41’ Neculai), Nicotera (54’ Zani), Traorè (54’ Buonfiglio – 78’ Traorè). All. Troncon

Uruguay: Amaya (66’ Tafernaberry); Vinals, Arcos-Perez, Alonso (43’ Silva), Freitas (c); Etcheverry, Inciarte; Diana (56’ Deus), Civetta (48’ Dosantos)), Lamanna; Aliaga, Garese; Peculo (43’ Arbelo), Gattas (52’ Pujadas), Echeverria (43’ Perillo). All. Meneses

Arbitro: Adamson (SCO)

Calciatori: Marin 2/4; Etcheverry 1/3; Rizzi 1/1

Note: Giornata grigia, terreno in buone condizioni, spettatori 600 circa.