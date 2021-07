L’AQUILA – “Il Governo regionale sta svolgendo il proprio lavoro portandosi oltre le previsioni: dalla riscossione delle tasse a gestione diretta agli accertamenti finalizzati a maggiori entrate, alla lotta all’evasione fiscale. La Consigliera Marcozzi dovrebbe limitarsi a recitare il classico mea culpa in quanto il M5S, partito da lei rappresentato, è al governo nazionale e – tralasciando l’imbarazzante iniziale gestione della pandemia – dovrebbe farsi portavoce delle istanze della nostra Regione ai suoi referenti nazionali per accelerare il trasferimento degli interventi statali.

Ricordiamo, infatti, alla collega Sara Marcozzi che, a fine luglio, il Governo nazionale potrà rendere note le ulteriori risorse previste in favore delle regioni a compensazione delle minori entrate connesse all’emergenza covid per il 2021, così come potrà rideterminare lo specifico Fondo attivato sempre per fronteggiare gli effetti delle minori entrate da covid rispetto al 2020, queste ultime uniche poste di bilancio ancora in fase di definizione poiché indipendenti dalla volontà del Governo regionale. Fratelli d’Italia è l’unica forza politica ad avere le mani libere, in quanto all’opposizione nel governo nazionale, pertanto uno dei partiti che dovrebbe alzare le barricate affinché l’Abruzzo e le altre Regioni abbiano quanto pattuito, è proprio il partito della Consigliera Marcozzi”.

l'assessore regionale al Bilancio, Guido Quintino Liris e il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa.