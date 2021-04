Organizzato da ilmiofuturo in collaborazione con Faraone Industrie Spa, da anni sensibile alla tematica della collaborazione tra scuole ed aziende, INAPP public policy innovation, Istituto “P. Levi” e cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea, l’evento è stato realizzato al termine di un Partenariato Strategico Erasmus+ denominato INAPPME WBL.

All’evento hanno partecipato oltre 200 tra docenti, studenti, rappresentanti del mondo delle imprese.

Si trattava dell’evento moltiplicatore del progetto Erasmus+ INAPPME WBL coordinato da ilmiofuturo di Mosciano S.Angelo (TE) che vedeva come partner anche l’Istituto P. Levi di S.Egidio alla Vibrata e Faraone Industrie Spa. È emersa con chiarezza la necessità per la scuola di adottare metodi di insegnamento attivi, gli unici in grado di promuovere negli studenti la conoscenza e le abilità di cui hanno bisogno per affrontare il mondo emergente. Fabrizio Coccetti di ilmiofuturo ha enfatizzato la necessità di insegnare con un maggiore “coinvolgimento” degli studenti. Oggi la scuola non può più solo valutare la “correttezza di una risposta”. Deve essere in grado di portare lo studente a elaborare risposte “adeguate”, a “sviluppare soluzioni”, a “supportare una posizione o un punto di vista”, capacità indispensabili nella complessità odierna. Il finlandese Jani Sirila di Haaga Helia University ha enfatizzato l’importanza strategica di alcune “life competences” per gli studenti come l’autocontrollo, la flessibilità, l’empatia, la mentalità di crescita, il pensiero critico, la gestione dell’apprendimento.

Queste competenze consentiranno di liberare il loro potenziale, autoregolare le loro emozioni, pensieri e comportamenti, di costruire una vita significativa e affrontare la complessità come individui prosperi, cittadini sociali responsabili e discenti riflessivi per tutta la vita. Iole Marcozzi ha evidenziato due aspetti dei PCTO; innanzitutto la loro potenzialità in termini di promozione dell’equità sociale; essi, infatti, favoriscono la costruzione del capitale sociale, ossia della rete di relazioni, che consente soprattutto agli studenti provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati di accedere a risorse ( informative, promozionali, fiduciarie) che altrimenti sarebbero loro precluse o, comunque, meno accessibili. Inoltre, ha sottolineato, i PTCO andranno sempre più ripensati anche alla luce del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e in funzione del cd. “life-deep learning” ossia l’apprendimento per l’esercizio della cittadinanza. Gli strumenti già ci sono; le Linee Guida dei PCTO annoverano infatti, tra le modalità per lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento, il “service learning” in cui gli studenti apprendono e mettono al servizio della comunità gli apprendimenti; studiano il territorio, analizzano i bisogni e elaborano delle potenziali soluzioni.