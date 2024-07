Libertà per Venezuela! 

Dopo la votazione del 28 luglio per eleggere un nuovo presidente, il popolo si è ribellato ai risultati fraudolenti pubblicati dal Consiglio elettorale nazionale.

Il popolo venezuelano è uscito in massa per esercitare il proprio diritto di voto in queste elezioni presidenziali, nonostante le difficili condizioni economiche e sociali che sta attraversando il Paese.

E anche se la partecipazione è stata massiccia, i risultati pubblicati dal CNE( organismo Elettorale, purtroppo organismo parziale , sequestrato dal attuale regime), non riflettono la vera volontà della gente, che dopo 25 anni di governo dittatoriale, vuole un cambio democratico.

L’attuale presidente, Nicolás Maduro, che sta cercando di essere rieletto ancora una volta, ha celebrato ieri 29 luglio, la sua presunta vittoria senza preoccuparsi delle accuse di frode emerse dall’opposizione e dagli osservatori internazionali. Ma questa volta la gente non è rimasta in silenzio ed è scesa ieri in diverse città e piazze per dimostrare che non accetterà un risultato imbroglione. Ormai il popolo è stanco.

Ieri le proteste sono state pacifiche, ma energiche. Il popolo venezuelano ha gridato a gran voce che non accetterà un presidente illegittimo il cui mandato si baserebbe su elezioni fraudolente, violando così e ignorando la volontà del popolo.

“Siamo stanchi di questo governo che ci ha portato alla miseria e alla repressione.- Ho sentito telefonicamente un amico di infanzia che vive in Venezuela- noi semplicemente vogliamo il cambiamento e desideriamo che la nostra voce sia ascoltata attraverso elezioni legittime. Non possiamo permettere loro di continuare a manipolare i nostri voti, le nostre vite, la nostra libertà, il destino di questa nazione”.

Oltre alle proteste di piazza, ci sono stati anche appelli alla ribellione pacifica- civica da parte dei leader dell’opposizione, in prima linea la leader Maria Corina Machado, ispirazione e speranza per il recupero della democrazia in Venezuela. Lei, Maria Corina, insieme a tutta la forza Unitaria di opposizione hanno chiesto che il popolo non riconosca i risultati fraudolenti dei recenti comizi elettorali celebrati domenica, e allo stesso tempo manifestò che hanno in mano le prove che danno come certo che il presidente eletto per il popolo venezuelano non è Nicolás Maduro, ma il Signore Edmundo González Urrutia, político, diplomático e politólogo venezuelano. L’invito della maggiore forza di opposizione che in questo momento è unita in questa lotta, è quella di continuare a fare pressione e manifestare pacificamente finché la volontà del popolo venezuelano non sarà ascoltata e rispettata.

È importante ricordare che un CNE imparziale è vitale per la democrazia di un paese.

In Venezuela, il CNE è stato manipolato dal governo per molti anni( da 25 anni) e ciò ha portato a elezioni fraudolente come quella a cui stiamo assistendo ora.

Un cambiamento nel sistema elettorale è necessario per garantire elezioni libere ed eque.

Nel frattempo, le tensioni continuano a salire nel Paese. Il governo ha risposto alle proteste con repressione e arresti arbitrari, suscitando ulteriore indignazione tra la popolazione.

Ma il popolo non si arrendono, sanno che stanno difendendo il loro futuro e quello delle generazioni future.

I venezuelani non si stancano mai di lottare per la loro democrazia e i loro diritti.

Sono disposti a continuare a manifestare pacificamente finché non si otterrà un vero cambiamento nel paese.

Il mondo intero deve sapere che qui ci sono persone coraggiose e determinate, che non si lasceranno sconfiggere da un governo oppressivo e dittatoriale.

“Siamo disposti a continuare a lottare, non possiamo permettere che la nostra democrazia e i nostri diritti ci vengano rubati. Non ci fermeremo finché il nostro popolo non sarà libero e il nostro governo non rappresenterà veramente i nostri interessi”.