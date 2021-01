AVEZZANO – “Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella si è messo a disposizione per tornare ad Avezzano ed affrontare direttamente con l’azienda la vertenza LFoundry. Ha chiesto l’incontro in una lettera appena recapitata alla proprietà”: lo ha detto il segretario del Partito Democratico della provincia dell’Aquila, Francesco Piacente, nel corso di un incontro organizzato dal Pd regionale sulla vertenza LFoundry, a cui hanno partecipato il segretario Michele Fina, Andrea Campione (segreteria UILM – UIL e RSU LFoundry), Simona De Sanctis (segretaria generale FIOM – CGIL provinciale), Antonello Tancredi (segretario generale FIM – CISL Abruzzo e Molise) e Monica Di Cola (Osservatorio lavoro Pd provinciale).

“Il contributo del Pd – ha detto Piacente – è nel rafforzamento del canale con il governo, in particolare con il sottosegretario Manzella, che conosce bene la questione: nei mesi scorsi è stato con in azienda per un focus specifico, un impegno che è proseguito fino a oggi. La lettera ufficiale inviata il 30 novembre scorso ai sindacati e all’azienda nella quale si chiedevano a questa delucidazioni sul percorso industriale non ha avuto esito, ora è stata intrapresa una seconda iniziativa. In parallelo stiamo lavorando per velocizzare la convocazione del tavolo presso il Ministero, che mette assieme sindacati, proprietà e istituzioni”.



Il segretario del Pd provinciale ha sottolineato che l’impegno del partito è basato anche sulla consapevolezza dell’importanza di un sito e di un’impresa che sono “qualcosa di profondo per questo territorio, siamo tutti convocati a dare il massimo contributo possibile. Rivolgo i miei complimenti ai sindacati per l’equilibrio mostrato finora e per l’ottima riuscita dello sciopero. Occorre un ruolo più attivo della Regione, che può e deve giocarlo”.