L’AQUILA – Il compositore Micheal Nyman è noto al grande pubblico per la collaborazione ai film del grande regista Peter Greenaway, ma soprattutto per la fortunata colonna sonora del film Lezioni di piano di Jane Campion. In realtà il compositore inglese è un autore molto attivo di musiche da concerto e opere per il teatro. Nel 1986 Nyman realizza l’opera The Man who mistook his Wife for a Hat (L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello), tratta dall’omonimo testo del neurologo Oliver Sacks che firma anche il libretto insieme a Christopher Rawlence e Michael Morris. L’Ensemble In Canto mette in produzione l’opera che finalmente torna ad essere eseguita dal vivo nella versione originale inglese. Lo spettacolo è in programma domani domenica 28 novembre con inizio alle ore 18 presso l’Auditorium del Parco di L’Aquila nell’ambito della 76ma stagione della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Strutturata in un unico atto, l’opera associa la musica minimalista di Nyman al mondo della psicologia cognitiva e delle neuroscienze, a cui Sacks ha dedicato i suoi studi, attraverso la curiosa vicenda del Dr. P, un musicista affetto da un raro disturbo, la “agnosia visiva”, che gli causava gravi difficoltà nel riconoscere le persone e gli oggetti su cui posava lo sguardo. Nell’opera il Dr. S, come in un’indagine poliziesca, cerca di scoprire le cause del disagio del suo paziente e individua nella Musica la sua unica possibile via di salvezza.

I protagonisti sono interpretati da tre cantanti già apprezzati in importanti enti lirici italiani e all’estero: il soprano Elisa Cenni (Mrs. P), il tenore Roberto Jachini Virgili (Dr. S)e il basso Federico Benetti (Dr. P). L’Ensemble In Canto, formazione altamente specializzata nel repertorio del novecento e contemporaneo, è diretto da Fabio Maestri ed è composto da Anna Chulkina e Andrea Cortesi violinisti, Gianfranco Borrelli viola, Michele Chiapperino e Mattia Geracitano violoncelli, Marzia Castronovo arpa, Silvia Paparelli pianoforte.

L’opera sarà eseguita in forma di concerto.

Per i non abbonati sarà possibile acquistare il biglietto (10 euro intero, 5 euro ridotto) poco prima dell’inizio del concerto in base ai posti disponili. In ogni caso l’ingresso è condizionato al rispetto delle normative vigenti (Green Pass e mascherina). Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it