L’AQUILA – “Gli alloggi di edilizia popolare di San Gregorio sono da anni abbandonati nel degrado totale, senza anche le minime condizioni igieniche ed ambientali.” Così Lelio De Santis, consigliere comunale di Cambiare Insieme.

“Molti dei 30 alloggi sono vuoti perché lasciati da famiglie che hanno avuto dal Comune l’assegnazione di abitazioni nel Progetto CASE, ma mantengono le chiavi e la disponibilità degli stessi alloggi, ora utilizzati come magazzino o rimessa di attrezzature meccaniche. Sono anni che sollecito l’amministrazione comunale e che denunciò lo stato di abbandono e le condizioni igieniche da terzi mondo. Ancora più grave è che Comune, nonostante i solleciti ripetuti, non provveda a ripristinare le condizioni minimali di pulizia e di igiene e nemmeno richieda agli assegnatari le chiavi degli alloggi, consentendo un evidente abuso. Il progetto di bonifica di tutto il complesso immobiliare resta al palo ed, in attesa di decisioni in merito, dilaga l’anarchia ed il degrado, mettendo a repentaglio la vita delle 15 famiglie rimaste lì a vivere in condizioni inaccessibili. Una città che vuole essere accogliente e godibile non può consentire queste situazioni di incuria e di trascuratezza, che si verificano in tante frazioni.”