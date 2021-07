L’AQUILA – Il Governo impugna la norma che taglia il Parco regionale del SirenteVelino. Legambiente: lavoriamo perché diventi Parco Nazionale. La richiesta di Legambiente, avanzata lo scorso 19 maggio, ha trovato ieri ragione nel Governochehaimpugnato la norma taglia Parco. Il Sirente Velino è un’area fondamentale per la tutela dellespeciearischio e ricco di habitat di pregio, come servono più aree protette e più territori protetti per frenarelaperdita della biodiversità e ridurre gli effetti dell’emergenza climatica in corso.

Da subito la scelta del taglio dell’unico parco regionale ad opera del Consiglio regionale abruzzeseerastataritenutata anacronistica e in contrasto con le norme nazionali e gli obiettivi dell’Unione Europea sullatuteladella biodiversità e sul percorso della Next Generation UE.

Questa impugnativa rappresenta una sonora bocciatura per la Regione Abruzzo e anche di chi, appenanominato al vertice del Parco, ha rivendicato la giustezza e la necessità della riduzione del perimetro. Se ne prenda atto e lavoriamo per la trasformazione del Sirente Velino in Parco nazionale.