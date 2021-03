L’AQUILA – Si è svolto questa mattina a L’Aquila l’incontro tra il Vice Segretario della Lega On. Andrea Crippa e una delegazione degli operatori turistici ed economici della città e del Gran Sasso. “Questa mattina – scrive in una nota il Segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo – insieme al nostro vice segretario Crippa ed alla pattuglia di consiglieri e assessori comunali abbiamo voluto incontrare gli imprenditori e gli operatori turistici dell’Aquila per confrontarci sulle necessità, sulle esigenze e sulle difficoltà che gli attori economici del Capoluogo stanno vivendo nel mezzo della crisi pandemica”.”Nel rispetto delle restrizioni – continua la nota di D’Eramo – abbiamo sentito il bisogno di ricostruire in presenza un ‘ponte’ tra la politica nazionale, quella locale e l’economia cittadina che ha bisogno di risposte concrete. Da questo incontro nasce per noi l’esigenza di operare in sinergia con i nostri Ministri e Sottosegretari per parlare di infrastrutture, ambiente e turismo per L’Aquila e per l’Abruzzo. Ringraziamo l’On. Andrea Crippa per essersi messo a disposizione per lavorare, nelle prossime settimane, ad un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e i nostri esponenti di Governo”.

Presenti all’incontro i Consiglieri Comunali della Lega L’Aquila, gli assessori ed il Vice Presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente.