L’AQUILA – “Ci siamo riuniti oggi, nella sede aquilana, con i consiglieri, i dirigenti e gli assessori della Lega Abruzzo nel Capoluogo, per programmare le prossime iniziative politiche ed amministrative sul territorio e nelle frazioni.” Così in una nota il Segretario regionale Luigi D’Eramo, che aggiunge: “Tanti i temi posti sul tavolo alla presenza del Vice Presidente Imprudente e del Segretario Provinciale Genovesi: dall’ammodernamento delle infrastrutture presenti in città all’attenzione sulle fragilità dell’Ospedale, dai progetti presentati nel fondo complementare del Pnrr, agli interventi messi in campo dai nostri assessori riguardo la programmazione urbanistica, le criticità della ricostruzione, la valorizzazione ambientale e la promozione turistica”. ”Concretizziamo il lavoro degli ultimi sei mesi di governo per essere protagonisti nel centrodestra del 2022 per una L’Aquila più forte in Abruzzo”.