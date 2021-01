“Ora che il suo mandato volge al termine – scrivono in una nota i Consiglieri Comunali dell’Aquila Francesco De Santis, Laura Cucchiarella, Luigi Di Luzio, Roberto Jr Silveri (Lega) e Luciano Bontempo (UDC) – sentiamo il dovere di ringraziare il professionista Gianmarco Berardi che con serietà e dedizione è riuscito nell’impossibile sfida di rimettere in ordine i conti dell’Ama spa, l’Azienda locale che si occupa di trasporto pubblico”.”Un triennio complesso, – proseguono i consiglieri leghisti – alla fine del quale, però, possiamo ritenerci soddisfatti nel vedere finalmente in pareggio il bilancio consuntivo del 2020, nonostante la devastante crisi economica dovuta al Covid19. Appena insediati nel 2017 dopo aver sconfitto al ballottaggio il centrosinistra, abbiamo trovato un’azienda piegata sotto il peso di un bilancio non più sostenibile. Con il lavoro di Berardi, non sempre compreso e sostenuto purtroppo da tutti, siamo riusciti però a salvare la società, perseguendo sempre l’interesse e la vocazione pubblica dell’Ama. Tanti sono stati i dolorosi sacrifici, ma anche tanti gli investimenti in impianti, software e parco mezzi. Il dissesto iniziale è stato per ora risanato, anche grazie ad un severo piano di ristrutturazione approvato dal governo cittadino e alle centinaia di migliaia di euro destinati all’Ama dal Governo regionale con il lavoro del Vice Presidente Imprudente”.”Ci auguriamo ora, – conclude la pattuglia leghista in Consiglio Comunale – che si possa portare a compimento anche il riassetto della contrattazione di secondo livello, garantendo dignità ed il giusto riconoscimento ai lavoratori dell’Ama e permettendo alla società stessa di continuare a restare patrimonio della comunità aquilana. Pubblica e accessibile a tutti. Grazie Giammarco!”.