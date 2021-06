L’AQUILA Si susseguono i commenti sulla rimozione del manager della Asl numero 1 Roberto Testa.

Paolo Romano – capogruppo Italia Viva

Nella danza delle vendette è più facile subire che condurre il gioco. Questo accadrà a Lega e Fratelli d’Italia coalizzati pro tempore non per il governo della vita pubblica, ma solo per la rimozione del manager Testa, espressione di Fratelli d’Italia, caduto poi in disgrazia come sembra succedere a quelli che hanno scarsa inclinazione a eseguire gli ordini calati dall’alto; questo accadrà anche nella Asl dell’Aquila che a pandemia ancora in atto e con la campagna vaccinale da completare, vedrà i vertici più impegnati nella redazione delle liste di proscrizione tra le fila dei sanitari vicini all’ex manager che a fronteggiare coscienziosamente la mole di problematiche che assillano i cittadini.

Testa cade ufficialmente per una gestione ritenuta insufficiente durante il Covid; al suo posto ci sarà Ferdinando Romano, già costretto alle dimissioni dal ruolo di direttore sanitario dell’Umberto I di Roma per la mancata applicazione dei protocolli anti Covid: una situazione imbarazzante che ben spiega però quanto siano più prepotenti le logiche spartitorie anche quando confrontate alla gestione della salute pubblica. Personalmente ho avuto modo di interloquire con Testa quando si rese necessario per la riattivazione del macchinario della Moc che risultava non funzionante da mesi costringendo gli aquilani a diversi recare a Tagliacozzo o Pescina per un esame diagnostico salvavita. In quell’occasione la politica intervenne esclusivamente per uno specifico disservizio, monitorando e controllando fino alla soluzione del problema.

Questo cambio al vertice Asl invece disegna nettamente la responsabilità in capo a Lega e Fratelli d’Italia che oggi più di ieri si intestano il passato ma anche il futuro della Asl1.

In tutto questo il sindaco dell’Aquila, massima autorità sanitaria della città e presidente del comitato ristretto dei sindaci, risulta silente e addirittura fuori città per qualche giorno.

Vincono dunque, ma solo per ora, le logiche vendicative di una politica incapace di ergersi alla categoria dei buoni amministratori, più legata a propri interessi e alla comunicazione spicciola che all’approfondimento delle criticità della salute pubblica. Sullo sfondo aleggia il più che probabile risarcimento all’ex manager Testa che verrà pagato dai cittadini abruzzesi, mentre gli aquilani pagheranno anche in termini di erogazione dei servizi.

Tiziano Genovesi, Lega

L’AQUILA – “Si apre una nuova e florida fase per la sanità della provincia dell’Aquila. Finalmente la barca del ‘marinaio’ Testa è affondata e da oggi avrà un nuovo timoniere”.

Così il coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, commenta la revoca del contratto da parte della Regione Abruzzo al manager della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Roberto Testa.

La decisione è stata ufficializzata, ieri sera, nel corso della riunione della Giunta regionale a L’Aquila.

“La rimozione del direttore generale non può che considerarsi una normale conseguenza della vergognosa gestione dell’Azienda sanitaria in un periodo di pandemia. Nei mesi scorsi abbiamo denunciato più volte l’inadeguatezza di Testa per il ruolo che era stato chiamato a ricoprire – aggiunge – Ha disatteso tutti gli obiettivi minimi fissati e non è stato all’altezza di gestire la situazione sanitaria legata al Covid-19”.

Il coordinatore del Carroccio aveva chiesto più volte le dimissioni del manager, giudicato “incapace soprattutto nella gestione della Sanità marsicana, martoriata nel periodo di massima emergenza” e in diverse occasioni ha puntato il dito contro “un atteggiamento remissivo del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio”.

“Il primo cittadino, dopo aver recitato la parte del paladino marsicano, ha scelto di restare in un religioso silenzio, senza prendere una posizione sulla gestione del manager della Asl1- prosegue – Sicuramente sceglierà di seguire la stessa strada anche ora: e mentre il sindaco è rimasto alla finestra a guardare passivamente il susseguirsi degli eventi, noi la nostra battaglia a favore del territorio e dei presidi l’abbiamo portata avanti e vinta, ridando una speranza alla Sanità”.

Genovesi augura infine buon lavoro al nuovo direttore generale Ferdinando Romano, ex docente all’Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara ed ex direttore dell’Agenzia sanitaria regionale.

Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale Pd

Avevamo denunciato da subito l’incapacità e l’inadeguatezza del Direttore Generale della ASL1 Roberto Testa.

La sua nomina era frutto di una decisione politica a tavolino, estranea alle conoscenze e alle professionalità del territorio, destinata soltanto a subire in silenzio le decisioni regionali, a costo di sacrificare l’efficienza della sanità pubblica aquilana, di umiliare le competenze professionali del personale e di umiliare i diritti di cittadini e pazienti.

Siamo stati, purtroppo, facili profeti.

Il Covid ha amplificato le difficoltà di una cattiva gestione e ha dimostrato la sudditanza a un potere politico che ha sbilanciato gli equilibri sanitari abruzzesi spostando su Pescara la gran parte delle strutture, dei servizi, del personale e delle risorse per mano dell’assessore alla Sanità sulla quale incombono tutte le responsabilità della gestione pandemica.

Oggi si compie la fine di una esperienza destinata sin dal primo giorno al fallimento.

Ma la cosa grave, anzi imperdonabile, è che gli errori commessi non si potranno ripagare, le inadempienze e i ritardi non saranno colmati, le colpevoli mancanze continueranno a scaricarsi sui cittadini dell’Aquila, della Marsica e della Valle Peligna.

Nessuno pagherà il prezzo degli errori commessi, già lo hanno fatto, e a caro prezzo, i cittadini e gli utenti della provincia dell’Aquila.

Anzi c’è pure il rischio che Testa possa chiedere un risarcimento danni o, comunque, uscire da questa sua pessima gestione con cospicui indennizzi.

La responsabilità politica di questo pantano è della Giunta Marsilio e ancora di più degli assessori aquilani, capaci di farsi i selfie in piena pandemia e poi di nascondersi come gli indiani per non dover incidere sui processi decisionali che riguardano la provincia dell’Aquila, preferendo rimanere silenti e inermi di fronte alle scelte inique che sono state prodotte da questa Giunta.

Vergogna.

Al nuovo Direttore Ferdinando Romano, anch’egli frutto di una accurata selezione correntizia tra le file della Lega, il compito improbabile non di raddrizzare una barca che sta affondando, ma di fare meno danni possibili. Al personale amministrativo e sanitario, sia di ruolo che a tempo determinato, va invece tutta la mia solidarietà per questo avvicendamento composto in maniera così bizzarra e avvenuto dopo quello dei quattro direttori sanitari.

Per fortuna fra tre anni o probabilmente meno, questa sciagurata avventura targata Marsilio finirà nel dimenticatoio. Ma i danni fatti alla sanità pubblica regionale, purtroppo, resteranno sulle nostre spalle.