L’AQUILA – “La Lega L’Aquila vive, oggi, una giornata di straordinaria importanza e di grande orgoglio grazie alla nomina del capogruppo in Consiglio Comunale, Francesco De Santis, alla Vice-Presidenza Nazionale della Lega Giovani.” Così scrive il Segretario Comunale della Lega L’Aquila, Giorgio Fioravanti, all’indomani della nomina del Consigliere Provinciale da parte del Direttivo Nazionale della Lega Giovani nella persona del Segretario Nazionale, Deputato e Coordinatore per i Giovani, Luca Toccalini. “Lo stesso Segretario Nazionale della Lega Giovani, Luca Toccalini, ha voluto personalmente complimentarsi, mediante una nota, con il neo Vice-Segretario per il suo traguardo, raggiunto all’unanimità dei votanti, integrando il suo ruolo con la delega al Centro-Sud.“ Prosegue Fioravanti “E’ un importante tassello che eleva la compagine aquilana della Lega a uno step successivo, consacrando un sistemico lavoro di squadra che vede plurimi ruoli e competenze lavorare all’unisono verso lo stesso obiettivo. Un “Modello L’Aquila” di cui vantiamo la primogenitura in tutto il Centro-sud. Come Lega aquilana, a partire dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali per arrivare agli staffisti, agli attivisti e ai simpatizzanti, facciamo gli auguri di buon lavoro al neo Vice Segretario Nazionale della Lega Giovani auspicandogli il meglio.” Conclude il Segretario Cittadino.