L’AQUILA – Le vittime non hanno colpa – È iniziata con l’ascolto della telefonata tra Guido Bertolaso, allora capo della protezione civile e l’assessore regionale Daniela Stati, la manifestazione organizzata dal Comitato Familiari Vittime del Sisma che si è svolta ieri pomeriggio a L’Aquila contro le due cosiddette sentenze shock.

L’ultima, quella della Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte di sette studenti in vari crolli nel terremoto del 2009 con la conseguenza che i familiari delle giovani vittime non solo non avranno nessun risarcimento avendo i ragazzi assunto una ‘condotta incauta’, ma dovranno anche pagare le spese legali che ammontano a quasi 14 mila euro.

“Ricorreremo in cassazione – ha dichiarato il padre di uno dei sette ragazzi – perché i nostri figli non sono venuti qui a suicidarsi!”

“Fra le righe di queste sentenze – qui, invece, è Vincenzo Vittorini – si legge una dimenticanza: che dietro c’è un dramma umano enorme. Questo dobbiamo ribadirlo per noi ma anche per la città intera. Siamo in una nazione libera; c’è chi fa le sentenze e chi può commentarle e contestarle. Noi abbiamo bisogno di conservare la memoria, di essere rispettati di mantenere la nostra dignità”.

Centinaia le presenze nel piazzale del tribunale, tra cui anche alcuni rappresentanti politici del centro sinistra, i comitati, l’associazionismo. Presenti anche i Red Blue Eagles con lo striscione “Prima rassicura, poi condanna le vittime e il popolo aquilano, ennesima vergogna dello stato italiano”

Nel corso della manifestazione, Giorgio Paravano, presidente dell’associazione L’Aquila per la Vita, ha poi annunciato l’apertura un “conto corrente dedicato a chi ha perso un figlio e deve ripagare lo stato”.

La manifestazione, partita dal parcheggio del Tribunale si è poi spostata all’ingresso del Palazzo di Giustizia dove sono stati affissi due degli striscioni.

Di seguito, la trascrizione della telefonata tra Bertolaso e Stati

S: Pronto? B: Sono Guido Bertolaso. S: Oh! Buonasera, caspita che onore. B: Come stai? S: Bene, tu come stai Guido? B: Bene. Senti, ti chiamerà De Bernardinis, adesso, il mio vice, al quale ho detto di fare una riunione lì all’Aquila domani su questa vicenda di questo sciame sismico che continua, in modo da zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, eccetera. S: Ti ringrazio, Guido. Grazie mille. B: Però devi dire ai tuoi di non fare comunicato dove non sono previste altre scosse di terremoto, perché quelle sono cazzate, non si dicono mai queste cose quando si parla di terremoti. S: Va benissimo. B: È uscita un’agenzia che dice ‘non ci saranno altre scosse’, ma questa è una cosa che non si dice mai, Daniela, neanche sotto tortura. S: Io guarda, Guido, non lo sapevo e mi scuso per loro perché ecco in questo momento dalla Giunta. B: Figurati, non c’è problema, però digli che quando devono fare comunicati parlassero con il mio ufficio stampa, che ormai ha la laurea honoris causa in informazione in emergenza e quindi sanno come ci si comporta in modo da evitare boomerang perché se tra due ore c’è una scossa di terremoto, che cosa dicono i tuoi? S: Li chiamo subito. B: Il terremoto è un terreno minato, bisogna essere prudentissimi. Comunque questa cosa la sistemiamo. La cosa importante è che adesso De Bernardinis ti chiama per dirti dove volete fare la riunione. Io non vengo, ma vengono Zamberletti, Barberi, Boschi, quindi i luminari del terremoto d’Italia. Li faccio venire all’Aquila o da te o in prefettura, decidete voi, a me non frega niente, di modo che è più un’operazione mediatica, hai capito? S: Sì, sì. B: Così loro, che sono i massimi esperti di terremoti diranno: è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano, meglio che ci siano 100 scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio perché 100 scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa, quella che fa male. Hai capito? S: Va bene allora io intanto adesso li chiamo cerco di bloccare il comunicato… B: No, no, no, l’hanno già fatto, ci stanno mettendo una pezza i miei. Tu adesso parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani, poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione, che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente. E invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia. S: Va benissimo. E poi ci vediamo domani pomeriggio a Roma perché il presidente Chiodi mi diceva che ci sarà un incontro sui Giochi del Mediterraneo B: Non ci sarò io ci sarà Aiello, domani pomeriggio sarò a Napoli. S: Va bene allora poi ti mando una relazione su quello che è successo. B: Va bene. S: Grazie Guido. Ciao, buona serata. B: Ciao