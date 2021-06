L’AQUILA – Se da un lato c’è da gioire per l’inizio dei lavori per la rampa di accesso a Collemaggio dall’altra si continua a fare errori. Allo stesso modo, se c’è da essere contenti per il ripristino della fontanella, ancora non attiva, di piazza Chiarino, dall’altra, appunto, ci si chiede se non si potesse evitare di fargli intorno uno scomodo gradone. E’ quella piccola attenzione ai particolari che farebbe la differenza. Un’altra segnalazione ci arriva dalla zona di San Pietro, questa volta all’attenzione i tubi del gas gialli. Ok, che sono così ovunque e ovunque lasciano desiderare ma nel caso in oggetto sembra davvero che si sia esagerato.