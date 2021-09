L’AQUILA – Con i lavori del ponte Belvedere al via c’è chi approfitta per segnalare altri interventi che potrebbero contribuire a rilanciare l’immagine di questo ingresso della città. Siamo all’incrocio tra via XX Settembre e Via Fontesecco, dove c’era il benzinaio. Un cittadino ci segnala questi cartelloni. Due pannelli pubblicitari inutilizzati da tempo e ridotti in stato di semiabbandono. Si nota anche la grande umidità che grava sul muro di contenimento della scarpata rimessa in sicurezza dopo il sisma. Non conosciamo lo stato delle concessioni di questi cartelloni e giriamo quindi la questione al Comune dell’Aquila.

Nel frattempo sono iniziati i lavori propedeutici allo smontaggio della campata del Ponte Belvedere. In questi giorni viene eliminato l’asfalto. Il cantiere ormai prende forma.

Nella zona sono inoltre in dirittura d’arrivo i lavori di pulizia di alcune aree di borgo Rivera. Alcune zone erano invase dalla vegetazione e il Comune ne ha disposto la pulizia. Si tratta di via Santo Spirito, che collega via XX Settembre al borgo, e via Poggio Santa Maria, la strada che, passando sotto l’area di San Bernardo, collega la Rivera a Villa Gioia. Le ripuliture sono state sollecitate da diversi cittadini. L’Urban Center L’Aquila le aveva anche inserite in un più ampio pacchetto di interventi proposti al Comune per la riqualificazione dell’area di Fontesecco e Borgo Rivera.