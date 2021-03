L’AQUILA – Le radici della violenza di matrice razzista, in particolare da parte della polizia, e dei movimenti di risposta negli Stati Uniti: se ne è parlato nel 48esimo incontro di “Un libro, il dialogo, la politica”, la rubrica in diretta Facebook curata da Michele Fina. Si è partiti da “Il ginocchio sul collo. L’America, il razzismo, la violenza tra presente, storia e immaginari” (Donzelli), scritto da Sandro Portelli, professore ordinario all’Università La Sapienza.



Fina ha introdotto il dialogo con l’autore presentando il libro, definendolo “non solo una storia sociale e politica e una cronaca del razzismo in America e dei movimenti di risposta: ci sono molti riferimenti storici e all’immaginario collettivo. E’ particolarmente indicato per capire le ragioni alla base di fatti come l’omicidio di George Floyd nel maggio dello scorso anno, e della nascita del movimento Black Lives Matter. Spesso leggiamo luoghi comuni e resoconti superficiali”.



Portelli ha ricordato che “negli Stati Uniti le uccisioni della polizia sono ogni anno centinaia e colpiscono in modo particolare gli afroamericani e in generale le minoranze, ma anche bianchi, tendenzialmente non ricchi. E’ evidente la componente di classe. In America l’uso sistematico delle armi contro qualunque corpo fuori posto ha a che fare con il razzismo incarnato da secoli e alimentato in alcune istituzioni. Al fondo di ogni razzismo c’è l’idea della purezza, dell’omogeneità. La stessa presenza degli afroamericani è una violazione e l’idea che i neri e le minoranze non siano veramente cittadini è una molla che spinge alla violenza, alla guerra”.



L’autore ha messo in fila una serie di elementi che rafforzano negli Stati Uniti il forte legame tra violenza e razzismo nelle azioni delle forze dell’ordine: il fatto che la polizia sia di pertinenza delle amministrazioni locali che ne determina un rapporto più immediato con la politica e la percezione della protesta come nemico; la grande diffusione delle armi che porta a pensare che qualunque individuo sia armato e quindi a reagire; la distinzione più labile tra reati e contravvenzioni che finisce con il colpire i poveri; il peculiare elemento culturale della costruzione della democrazia con l’esclusione di donne, neri e nativi, che causa preoccupazione nei “maschi bianchi”.