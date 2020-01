Le Mura dell’Aquila: Il progetto “Mura della città” nei documenti d’archivio

Ferme nel tempo, collegamento fra l’allora e l’oggi, paradigma che interpreta l’identità storica e civica perduta della città, le mura storiche hanno sollecitato una riflessione sui nuovi utilizzi e linguaggi che hanno travalicato il restauro fine a se stesso. Su questa attenzione Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, ha voluto richiamare le conoscenze di istituzioni, studiosi e associazioni per accompagnare la mostra in corso al MuNDA “Le mura dell’Aquila” con un inedito ciclo di dieci incontri ogni giovedì alle 17.30, caleidoscopio, fra pietre e terra, della cinta muraria. Così fra riti e leggende, porte, controporte, torri e avvistamenti, studi cartografici e storici le mura parleranno. E parlando narreranno di noi, della nostra civitas, e della vocazione alla resilienza urbana della città dell’Aquila.

Si inizia giovedì 23 gennaio con il I incontro. Paolo Buonora, già dirigente Archivio di Stato di Roma e L’Aquila: Il progetto “mura della città” nei documenti d’archivio.

I dieci appuntamenti, organizzati dal Polo Museale dell’Abruzzo in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, daranno la possibilità agli studenti di accreditare 2 CFU per almeno 8 incontri, 1 CFU per quattro.

Entrata gratuita per possessori di card e studenti universitari, ridotto a 2 € per i soci delle associazioni, intero per gli altri utenti.

