L’AQUILA – Da domani, giovedì 1° luglio, si aprirà la possibilità di prenotare la propria vaccinazione anti Sars – Cov2 anche presso le Farmacie pubbliche che hanno aderito all’accordo quadro della Regione Abruzzo per la somministrazione dei vaccini.

Le prime farmacie pubbliche che sono scese in campo e sono già pronte per accompagnare la campagna vaccinale regionale sono quelle della città dell’Aquila assieme a quelle dei centri di Collecorvino, Pineto, Schiavi d’Abruzzo e Giulianova.

“Il ruolo di presidi sanitari del territorio delle farmacie pubbliche, che lo declinano da sempre per naturale vocazione, diventa ancor più importante e significativo nella lotta al Covid-19 e lo sarà ancora di più con la dismissione degli hub vaccinali” – afferma la dott.ssa Alessandra Santangelo del Coordinamento Regionale Assofarm.

“Si tratta di un grande lavoro perché avremo l’onere di gestire le prenotazioni, raccogliendo le anamnesi e dal 5 luglio – al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni per tipologia di vaccino e in attesa di una compiuta definizione da parte della Regione e di tutti gli attori coinvolti di un disciplinare attuativo delle attività – le farmacie comunali inizieranno anche le inoculazioni.”

In farmacia ci saranno due tipi di vaccini, uno a vettore adenovirale e uno a Rna messaggero per consentire così la somministrazione a tutte le fasce di età.

“Per lavorare a questo obiettivo i primi 35 farmacisti vaccinatori dipendenti delle comunali d’Abruzzo hanno partecipato a corsi di formazione teorici dell’ISS e a sessioni pratiche di tutoraggio professionale da parte di medici e infermieri vaccinatori. La possibilità di fare il vaccino nelle farmacie, ovviamente per chi non ha patologie, consentirà di intercettare quell’utenza che sta sfuggendo alla vaccinazione di massa. Si partirà da numeri bassi nelle prime tre settimane per entrare successivamente a regime” – aggiunge in conclusione Alessandra Santangelo.

A L’Aquila, l’Afm spa parteciperà alla campagna di vaccinazione in farmacia della Regione Abruzzo, mettendo in campo 10 farmacisti vaccinatori, mentre le inoculazioni saranno effettuate solo su prenotazione presso la Farmacia di Coppito, via per Preturo, 12, tel. 0862362572, negli orari di chiusura pomeridiani (dalle ore 13:30 alle ore 16:30.